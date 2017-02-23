الرباط (CNN)— تسبّبت أمطار طوفانية تشهدها مدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، في تحويل عدد من الشوارع والأزقة إلى برك مائية غمرت السيارات ودخلت إلى عدد من المنازل وحاصرت السكان، إذ يعدّ التنقل حاليا (ما بين الساعة الثالثة والخامسة بالتوقيت المحلي) شبه مستحيل في المناطق المتضررة.
شاهد.. أمطار غزيرة في سلا المغربية تحول شوارعها إلى برك
شاهد.. أمطار غزيرة في سلا المغربية
العالم
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
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تسبّبت أمطار طوفانية تشهدها مدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، في تحويل عدد من الشوارع والأزقة إلى برك مائية غمرت السيارات ودخلت إلى عدد من المنازل وحاصرت السكان.
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