الرباط (CNN)— تسبّبت أمطار طوفانية تشهدها مدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، في تحويل عدد من الشوارع والأزقة إلى برك مائية غمرت السيارات ودخلت إلى عدد من المنازل وحاصرت السكان، إذ يعدّ التنقل حاليا (ما بين الساعة الثالثة والخامسة بالتوقيت المحلي) شبه مستحيل في المناطق المتضررة.