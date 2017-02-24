الرباط (CNN)— سجلت نسبة التساقطات بمدينتي الرباط وسلا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 119 ملمتر، في واحدة من أعلى النسب التي تسجلها المدينتين منذ سنوات، وفق ما ذكرته أرقام مديرية الأرصاد الجوية المغربية.

وعانت المدينتين، وخاصة مدينة سلا، من سيول جارفة أغرقت الشوارع الرئيسية والأزقة ومنعت كل أشكال التنقل، ممّا أعاد النقاش حول واقع البنى التحتية في عدد من المدن المغربية ومدى قدرتها على مواجهة كميات غزيرة من الأمطار.

وأتى إقليم إفران ثالثا على مستوى كميات التساقطات بـ31 ملم، متبوعا بخريبكة بـ26 ملم، فيما لم تتجاوز نسبة الأمطار 1 ملم بإقليم كلميم، رغم أنه عانى هو الآخر خلال الـ48 ساعة من سيول كبيرة وارتفاع منسوب وادي بالمنطقة ، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة السير لساعات.

ووفق توقعات المواقع المتخصصة في الأحوال الجوية للأيام القادمة، فمن المنتظر أن تقل نسب الأمطار بشكل كبير، وسيكون الطقس صحوا في غالبية الأيام القليلة القادمة، خاصة مع تبقي ما يصل إلى شهر تقريبا لأجل دخول المغرب للمرحلة الربيعية.