أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإصدار قرار جديد خلال أيام لمنع من وصفهم بـ"الإرهابيين الإسلاميين" من دخول الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر المحافظين الأمريكيين للعمل السياسي.

وقال ترامب: "دعوني أقول ذلك بشكل واضح، سوف نمنع الإرهابيين الإسلاميين عن بلادنا، لن نتراجع عن هذا الأمر، وخلال أيام سوف نتخذ قرارا جديدا لحماية شعبنا وجعل أمريكا آمنة، وسوف تعلمون هذا القرار قريبا".

ويتوقع أن يكشف البيت الأبيض خلال أيام عن مرسوم رئاسي جديد يمنع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، وذلك بعدما علق القضاء الأمريكي العمل بالمرسوم السابق لترامب الذي كان يمنع مواطني 7 دول إسلامية، هي سوريا والعراق وإيران واليمن وليبيا والسودان والصومال، من دخول الولايات المتحدة.