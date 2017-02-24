بكاميرا أحد ركابها.. شاهد لحظة تحطم طائرة بمجرد ملامستها المدرج

شاهد لحظة تحطم طائرة بمجرد ملامستها المدرج

العالم
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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انهارت معدات هبوط الطائرة لحظة ملامستها أرض المطار، فيما لم يصب أحد من الركاب بأذى.

أمستردام، هولندا(CNN)— يظهر هذا الفيديو لحظات الرعب التي عاشها ركاب طائرة شركة "فلاي بي" لدى هبوطها على مدرج مطار سكيبول في أمستردام، حيث انهارت فيها معدات الهبوط لحظة ملامستها أرض المدرج، فيما لم يصب أحد من الركاب بأذى.

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