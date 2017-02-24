أمستردام، هولندا(CNN)— يظهر هذا الفيديو لحظات الرعب التي عاشها ركاب طائرة شركة "فلاي بي" لدى هبوطها على مدرج مطار سكيبول في أمستردام، حيث انهارت فيها معدات الهبوط لحظة ملامستها أرض المدرج، فيما لم يصب أحد من الركاب بأذى.