أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بنظم نشطاء روس احتجاجاً خارج مقر قيادة الجيش الروسي في سان بطرسبرغ لدعم حقوق مثلي الجنس والمتحولين جنسيا.
مظاهرة أمام مقر الجيش الروسي بسان بطرسبرغ لدعم مثليي الجنس
مظاهرة أمام مقر الجيش الروسي لدعم مثليي الجنس
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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المحتجون أقاموا تدريبات وهمية تحاكي التدريبات العسكرية.
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بنظم نشطاء روس احتجاجاً خارج مقر قيادة الجيش الروسي في سان بطرسبرغ لدعم حقوق مثلي الجنس والمتحولين جنسيا.
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