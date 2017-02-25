مظاهرة أمام مقر الجيش الروسي بسان بطرسبرغ لدعم مثليي الجنس

مظاهرة أمام مقر الجيش الروسي لدعم مثليي الجنس

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
المثلية الجنسيةروسياالجيش الروسياحتجاجات
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المحتجون أقاموا تدريبات وهمية تحاكي التدريبات العسكرية.

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بنظم نشطاء روس احتجاجاً خارج مقر قيادة الجيش الروسي في سان بطرسبرغ لدعم حقوق مثلي الجنس والمتحولين جنسيا.
 

المثلية الجنسيةروسياالجيش الروسياحتجاجات