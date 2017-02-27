واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" الاثنين، الخيارات والخطط المتاحة لهزم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" للبيت الأبيض.

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وبين مسؤول مطلع على هذا الشأن في تصريح لـCNN أن الخطط تتضمن خيارات عسكرية ودبلوماسية إلى جانب خيارات اقتصادية دون تقديم تفاصيل إضافية، لافتا إلى أن ما تم تقديمه جاء بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمها قبل 30 يوما.

وأشار المسؤول إلى أن هناك لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ستجتمع بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي لواشنطن لنقاش سبل المضي قدما في قتال التنظيم، في الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات إن كان ترامب سيحضر شخصيا هذا الاجتماع، وفقا للمسؤول.