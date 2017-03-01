واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بدأ الرئيس ترامب خطابه بإدانة الأعمال الأخيرة المعادية للسامية، وإطلاق النار على مهاجرين في كانساس. كما أنه أظهر تغيراً حاداً في اللهجة، متحولا إلى مصدر إلهام ومناشدة هدف وطني مشترك، مشيراً إلى أن “التفاؤل يضع الأحلام المستحيلة بين أيدينا.”