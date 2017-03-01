شاهد.. خطاب ترامب إلى الكونغرس في 90 ثانية

شاهد.. خطاب ترامب إلى الكونغرس في 90 ثانية

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 01 مارس/آذار 2017; 03:06 (GMT +0400).
دونالد ترامبالكونغرس الأمريكيأمريكا
1:30

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه إلى الكونغرس بإدانة الأعمال الأخيرة المعادية للسامية وإطلاق النار على مهاجرين في كانساس.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بدأ الرئيس ترامب خطابه بإدانة الأعمال الأخيرة المعادية للسامية، وإطلاق النار على مهاجرين في كانساس. كما أنه أظهر تغيراً حاداً في اللهجة، متحولا إلى مصدر إلهام ومناشدة هدف وطني مشترك، مشيراً إلى أن “التفاؤل يضع الأحلام المستحيلة بين أيدينا.”

دونالد ترامبالكونغرس الأمريكيأمريكا