دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإندونيسي، على أن "التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول" يتطلب اتحاد الدول ضد تلك الممارسات، وشدد على أهمية "التعاون بين الدول الإسلامية القائم على مبادئ حسن الجوار."

مدافع وخيالة وحشود باستقبال الملك سلمان في إندونيسيا 1:17

وشدد الملك سلمان على ضرورة مواجهة التحديات وتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، قائلاً: "التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، تحتم علينا جميعاً تعميق الحوار وتكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات، مقدرين موقف إندونيسيا في دعم التضامن الإسلامي، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وسعي إندونيسيا لتقريب المواقف بين الدول الإسلامية."

وأضاف الملك سلمان أن تطوير العلاقات السعودية الإندونيسية "على أسس راسخة ومتينة سيسهم إيجاباً في معالجة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية، ويعزز التعاون بين الدول الإسلامية القائم على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي."