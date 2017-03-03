شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل هذا السجن

شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل هذا السجن

العالم
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
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المفوض عانى من التواء في كاحله ورضوض في ركبته إضافة لجروح في عنقه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب مفوض شرطة في سجن بفلوريدا باصابات طفيفة بعدما أقدم أحد السجناء على مهاجمته، حيث وثقت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع أمام مايقرب من 70 سجيناً

أمريكاجرائمحوادثحوادث أمنية