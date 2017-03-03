أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب مفوض شرطة في سجن بفلوريدا باصابات طفيفة بعدما أقدم أحد السجناء على مهاجمته، حيث وثقت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع أمام مايقرب من 70 سجيناً