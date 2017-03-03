أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب مفوض شرطة في سجن بفلوريدا باصابات طفيفة بعدما أقدم أحد السجناء على مهاجمته، حيث وثقت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع أمام مايقرب من 70 سجيناً
شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل هذا السجن
شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل هذا السجن
العالم
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
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المفوض عانى من التواء في كاحله ورضوض في ركبته إضافة لجروح في عنقه
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