باريس، فرنسا (CNN)— تعرض إمانويل ماكرون، مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، للرشق بالبيض من شخص مجهول، خلال مشاركته في أعمال معرض خاص بالزراعة في العاصمة باريس.

