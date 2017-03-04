باريس، فرنسا (CNN)— تعرض إمانويل ماكرون، مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، للرشق بالبيض من شخص مجهول، خلال مشاركته في أعمال معرض خاص بالزراعة في العاصمة باريس.
شاهد.. "بيضة" تصيب رأس مرشح رئاسي بفرنسا
شاهد.. "بيضة" تصيب رأس مرشح رئاسي بفرنسا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو الذي التقط بكاميرا هاتف محمول لحظة إصابة البيضة رأس ماكرون بصورة مباغتة بينما كان يدلي بتصريحات صحفية.
باريس، فرنسا (CNN)— تعرض إمانويل ماكرون، مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، للرشق بالبيض من شخص مجهول، خلال مشاركته في أعمال معرض خاص بالزراعة في العاصمة باريس.
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