نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أيد الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN إن تصريحات الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" الجنرال ديفيد بتريوس، حول التعامل مع روسيا مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية لفلاديمير بوتين.

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وأوضح هيرتليغ: "هناك دائما احتمال التعامل نع دول أخرى، وأعتقد أن الجنرال بتريوس وهو صديق لي أصاب فيما قاله، علينا أن نكون مشككين فيما يتعلق بروسيا وأهدفها الاستراتيجية، حيث صرحوا وبشكل علني عن رغبتهم في هز حلف الناتو والغرب والقوى داخل الاتحاد الأوروبي وهم يقومون بذلك في طرق متعددة."

وتابع هيرتلينغ قائلا: "انخرطوا (روسيا) في الشرق الأوسط وبالفعل ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، وفي الوقت الذي من الجيد أن نحافظ فيه على الحوار مع روسيا إلا أنه يتوجب علينا أن نكون مشككين وحذرين للغاية فيما يتعلق بالطريقة التي نتحاور فيها."

وكان بيتريوس قد صرح قائلا: "إن أهداف فلاديمير بوتين واضحة جدا، وفي العديد من الأحيان هي أهداف غير ومقبولة بالنسبة لنا ولحلف الناتو ولحلفائنا وشركائنا حول العالم، ولكن يمكن أن يكون هناك نوع من تداخل المصالح فيما يتعلق بهزم الدولة الإسلامية والقاعدة وربما وقف سفك الدماء في سوريا كهدف أشمل في الوقت ذاته."