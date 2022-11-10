رغم أن غالبية المتسوقين يقصدون مراكز التسوق الشهيرة في ‏‏المدينة، إلا أن الأسواق القديمة في ‏‏ديرة تجمع بين روعة التسوق ومشاهدة المعالم الأثرية القديمة التي ‏‏بُنيت منذ قرون، حيث يمكنك الاستمتاع بالتسوق خلال جولة رائعة في ‏‏دبي القديمة، لتستكشف مجموعة مدهشة من محلات التوابل، والذهب، والمنسوجات، ومحلات العطور على مسافة قريبة من بعضها البعض. إنه مكان يستحق الزيارة حتى وإن كنت لا تنوي التسوق، كما يمكنك أيضاً ‏‏الاستمتاع بجولات مجانية سيراً على الأقدام مع أحد المرشدين إذا ‏‏‏كنت لا تعرف طريقك.

(Arnaud_Martinez/Getty Images)