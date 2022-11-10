دبي .. مدينة الأحلام مرحبًا بك في واحة المرح
تحولت دبي خلال 50 عامًا فقط من قرية صحراوية صغيرة إلى مدينة عالمية بارزة، لتصبح منارة للفخامة والترفيه، فهي ليست مجرد مدينة حافلة بحمامات السباحة والحفلات الساحرة وقت الغروب، بل تُمثل مركز أعمال عالمي وأكبر مركز مالي في المنطقة، كما تُعد دبي "مدينة التفوق" بوتقة فريدة تضم أكثر من 200 جنسية، أيضاً وجهة سياحية مميزة لإشباع رغبات متنوعة للكثير من عاشقي الترفيه فهي عبارة عن منتجع شاطئي ساحر، ومغامرة صحراوية، وجنة للتسوق، وحفلة بحجم مدينة، ومنتزه عملاق، وكازينو ليلي، ووجهة مثالية لعشاق المغامرات. السؤال هو - أي دبي تعشق؟
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