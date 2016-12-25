نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت المديرة التنفيذية لشركة "لوكهيد مارتن"، مارلين هيوسن، بتقديم "التزام شخصي" للرئيس المنتخب دونالد ترامب حول تقليص تكلفة إنتاج الطائرات المقاتلة الجديدة "F-35".

وقالت هيوسن إن القائمين على الشركة "أجروا حواراً جيداً للغاية،" مع ترامب، الجمعة، بعد يوم على نشر ترامب لتغريدة عبر حسابه بتويتر لمح فيها إلى تفكيره باستبدال الطائرة ذات الثمن الباهظ بنسخة معدلة من طائرة "F-18 Super Hornet" النفاثة الأرخص والتي تنتجها شركة "بوينغ" المنافسة للوكهيد.

وقالت هيوسن في بيان لها: "لقد وصلتني الرسالة التي حاول إيصالها بوضوح حول ضرورة التقليل في كلفة F-35،" مضيفة بقولها: "قدمت له التزامي الشخصي بتقليل سعر هذه الطائرة جذرياً."

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جدير بالذكر بأن برنامج F-35 يعتبر أكبر مشروع فردي للبنتاغون، ويتوقع أن تبلغ كلفته حوالي 400 مليار دولار خلال الـ 22 سنة المقبلة.

وفي وقت سابق اجتمع ترامب مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، دينيس مولينبرغ، بحث الكلفة المرتقبة للطائرتين الرئاسيتين الجديدتين، حيث تطلب الإدارة الجديدة ألا تزيد عن أربعة مليارات دولار، علاوة على مناقشة مستقبل الطائرة المقاتلة الجديدةF-35 ، التي كان ترامب قد ألمح إلى أنها باهظة الثمن. (تفاصيل الخبر عبر الرابط)