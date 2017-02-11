نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تود تغيير وظيفتك الحالية، الا أنك تحب شركتك وتتمنى لو تستطيع البقاء فيها؟ لست مضطراً لترك شركتك ان لم ترغب بذلك، حيث يمكنك ببساطة البدء بالبحث عن الوظائف الشاغرة فيها، فقد ترغب بالانتقال الى دور وظيفي جديد أو قسم آخر. ولكن تذكر بأن ذلك لا يختلف عن التقدم الى وظيفة خارج الشركة، حيث يتعين عليك بذل نفس المجهود الذي تبذله عند البحث عن أي وظيفة أخرى.

يقدم لك بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي بعض النصائح للانتقال الى وظيفة أخرى داخل شركتك الحالية:

1. استعد جيداً لمقابلة العمل

يجب أن تأخذ مقابلة العمل على محمل الجد. تخيل نفسك تُجري مقابلة في شركة جديدة لا تعرف أي شخص فيها. قم بإجراء أبحاث حول المنتجات والخدمات الجديدة في شركتك واطلع على آخر أخبارها والتغييرات التي تحدث فيها. في الواقع، لن يبدي أصحاب العمل اهتماماً بكونك تعمل في نفس الشركة، فهم سيطرحون العديد من الأسئلة عليك للتعرّف على شخصيتك بشكل أفضل وتقييم مهاراتك كما لو كنت موظفاً جديداً. أشار 20% من أصحاب العمل الذين شاركوا في استبيان بيت.كوم حول "ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (فبراير 2012) الى أن الاستعداد الضعيف لمقابلة العمل هو من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الباحثون عن عمل.

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2. قم بتحديث سيرتك الذاتية وتخصيصها

كونك تعمل في نفس الشركة لا يعني أنك لا تحتاج لتحديث سيرتك الذاتية أو تخصيصها بحسب الوظيفة التي تتقدم اليها. إذ يتعين عليك اضافة كافة إنجازاتك والمهارات الجديدة التي اكتسبتها والمسؤوليات التي توليتها مؤخراً. فذلك سيسلّط الضوء على الصفات المتميزة التي تمتلكها ومواهبك التي ساعدتك على تطوير مسيرتك المهنية. واحرص أيضاً على كتابة خطاب مقدمة لاثبات لصاحب العمل أنك المرشح المناسب لتولي المنصب واضافة تفاصيل حول شخصيتك. اذ يعد خطاب المقدمة مهم جداً بالنسبة الى 44% من أصحاب ويمكن أن يحدث تأثيراً على قرار التوظيف، وذلك بحسب ما جاء في استبيان بيت.كوم حول "أساليب البحث المعاصرة عن الوظائف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" (نوفمبر 2013).

3. تحدّث مع الموظفين الذين يعملون في القسم الذي تنوي الانتقال اليه

تعرّف على كافة المهام والمسؤوليات التي ستتولاها في حال نجحت في الحصول على الوظيفة. اسأل الموظفين الذين يعملون في القسم الذي تنوي الانتقال اليه، عن التحديات التي قد تواجهها والمهارات التي يجب أن تمتلكها للنجاح في وظيفتك. ابحث عن أي نصيحة قد تساعدك على الاثبات لصاحب العمل بأنك المرشح المناسب لشغل الوظيفة.

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4. تحدّث مع مديرك الحالي

أخبر مديرك الحالي أنك قررت التقدم الى وظيفة شاغرة داخل الشركة. كن صادقاً وصريحاً معه واشرح له الأسباب التي دفعتك لاحداث هذا التغيير. لا تخشَ اخباره بذلك، فمديرك هو جزء من شركتك وسيشجعك على تقديم أفضل ما لديك لمساعدة الشركة على النجاح وتحقيق كافة أهدافها.

5. أرسل رسالة شكر

سواء كنت ترغب بالتقدم الى وظيفة داخل شركتك أو خارجها، يجب عليك دوماً ارسال رسالة شكر لصاحب العمل لشكره على وقته وأخذ طلبك بعين الاعتبار.

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6. فكّر بطريقة ايجابية

حافظ على نشاطك وهدوئك وتصرف بطريقة إيجابية حتى وان لم تحصل على الوظيفة. تحدث مع مديرك لاكتشاف نقاط ضعفك واسأله كيف يمكنك تحسينها. لا تيأس، قم بالعودة الى وظيفتك وابذل جهدك لتحسين مهاراتك ومواهبك كي تتمكن في المستقبل من الانتقال الى وظيفة أخرى تناسبك داخل شركتك.

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