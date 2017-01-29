دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الأمير السعودي خالد بن طلال إنه تفاجأ عندما علم أن نجل الداعية سلمان العودة دخل في غيبوبة إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الأربعاء الماضي، بعد أن ذهب الى منزل الشيخ لتعزيته.
وكتب الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قمت بتعزية الشيخ سلمان العودة.. وأردت أن أخفف عليه بغيبوبة ابني .. وأننا نعيش يوميا ما بين حياة وموت فتفاجئت بغيبوبة ابن آخر له بسبب الحادث."
وكان الأمير السعودي خالد بن طلال قد تحدّث العام الماضي عن سر إصراره على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة رغم مرور نحو عقد من الزمان على الحادثة التي وقعت له، قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه."
يشار الى أن الداعية محمد العريفي، كان قد نشر مقطع فيديو بيّن فيه تفاصيل حادثة وفاة زوجة وابن العودة، واشار الى أن نجله عبدالرحمن ذي الثمان أو التسع سنوات "في المستشفى وحالته تحتاج إلى دعائكم"، على حد تعبيره.
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