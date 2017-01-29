دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الأمير السعودي خالد بن طلال إنه تفاجأ عندما علم أن نجل الداعية سلمان العودة دخل في غيبوبة إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الأربعاء الماضي، بعد أن ذهب الى منزل الشيخ لتعزيته.

وكتب الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قمت بتعزية الشيخ سلمان العودة.. وأردت أن أخفف عليه بغيبوبة ابني .. وأننا نعيش يوميا ما بين حياة وموت فتفاجئت بغيبوبة ابن آخر له بسبب الحادث."

قمت بتعزية الشيخ سلمان العودة.. وأردت أن أخفف عليه بغيبوبة ابني .. وأننا نعيش يوميا ما بين حياة وموت فتفاجئت بغيبوبة ابن آخر له بسبب الحادث pic.twitter.com/S2vEbV25UY — خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) January 28, 2017

وكان الأمير السعودي خالد بن طلال قد تحدّث العام الماضي عن سر إصراره على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة رغم مرور نحو عقد من الزمان على الحادثة التي وقعت له، قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه."

سألني شخصأ ما ..!! لماذا لا تسحب الأجهزة عن ابنك ... فسألته إذا كانت مشيئة الله أن يتوفاه في الحادث ..لكان ابني في: pic.twitter.com/q0dzvAMoYn — خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) January 29, 2016

يشار الى أن الداعية محمد العريفي، كان قد نشر مقطع فيديو بيّن فيه تفاصيل حادثة وفاة زوجة وابن العودة، واشار الى أن نجله عبدالرحمن ذي الثمان أو التسع سنوات "في المستشفى وحالته تحتاج إلى دعائكم"، على حد تعبيره.

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