نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قد يبحث البعض عن سر السعادة التي تمكنه من القيام بأمور يومه بنشاط وهمة عالية، لتبعده عن المشاكل وعما ينغّص يومه. وفيما يلي نصائح للحياة من دالاي لاما لتنعم بيوم سعيد ومليء بالتعاطف والتركيز الذهني.