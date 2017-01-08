دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، الأحد، إن وضع العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، لا يرقى إلى مستوى "الأزمة،" وإن وسائل الإعلام هي التي تصف الوضع بتلك الصورة.

وأضاف زكى في تصريحات صحفية: "ليس من الضروري توصيف ما يجرى فما يتم بين الدول هو مثلما يتم بين الأفراد،" متابعاً بأن الأمين العام لجامعة الدول العربي، أحمد أبو غيط، "لا يدخر جهدًا في التقريب المستمر بين وجهات نظر الدول الأعضاء في كل الملفات ليس بين مصر والسعودية فقط، ولكن بين جميع الدول الأعضاء وذلك دون إعلان ومن خلال الاتصالات واللقاءات التي يجريها في هذا الشأن،" حسبما نقلت "بوابة الأهرام".

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ويُذكر أن العلاقات بين القاهرة والرياض شهدت توتراً خلال الأشهر الأخيرة مع عدم إرسال شركة "أرامكو" السعودية لشحنة المواد البترولية التي كانت مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول، وتصويت مصر لصالح مشروع روسي في مجلس الأمن حول أزمة حلب السورية.

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إلى جانب التصعيد في لغة الخطاب الإعلامي السعودي والمصري، لتصل إلى حالة من "الحرب الإعلامية"، خاصة بعد تصريحات الوزير السعودي السابق والأمين العام الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن "ثلاجة" الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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