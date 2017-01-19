دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت الفنانة المصرية، داليا البحيري، لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، قائلة إنه "إرهابي حتى قبل مساندته لجماعة الإخوان المسلمين،" وذلك في أعقاب حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج أبوتركية على قوائم الكيانات الإرهابية، الأربعاء.

إذ نشرت البحيري تدوينة على صفحتها على موقع فيسبوك، قالت فيها: "أبوتريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خِلقته بتقول إرهابي،" ولكن سُرعان ما مُحيت التدونية، ولكن ليس قبل أن تثير موجة من ردود الفعل في الوسط الفني والإعلامي.

إذ علّقت الإعلامية دعاء فاروق على التدوينة قائلة: "معروفة كان يفجر القنبلة قبل الماتش ما يخلص بدقيقة ويجيب جون،" اترد عليها البحيري: "والله لو بيجيب مليون جون يغوروا، أبو الكورة أصلاً."

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وعلّق المنتج طارق الجنايني: " ليه بس الظلم ده؟" لترد عليه البحيري: "بكرهه لله في لله كده من زمان.. وشه كله لؤم فلاحين.. ونظراته مش مريحة خالص."

أما الفنانة، آيتن عامر، فشاركت بالقول: "انتي بتتريقي ولا ده بجد؟ بصي لو بجد أوعى تصدقي أي حاجة بتتقال عن حد اليومين دول حتى لو كانت حاجة إيجابية،" لترد البحيري عليها قائلة: "مبحبوش يا آيتن،" لتعود آيتن وتقول: "أصل أنا بحبه جداً الصراحة."

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