دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة التي أثارتها الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للرئيس السوري بشار الأسد ونفي ذلك من قبل جهات رسمية، قامت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بنشر صور للأسد خلال اجتماعه بعدد من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة.

وبحسب ما ذكرت "سانا"، فقد دار الحديث بين الأسد والصناعيين حول المصاعب التي يواجهونها في ظروف الأزمة والحلول التي يمكن وضعها لتجاوز هذه المصاعب، ما يمكن أصحاب الصناعات من النهوض بصناعاتهم من جديد.

وكان الإعلامي السوري فيصل القاسم قد تحدّى الأسد أن يظهر على الإعلام بعد أن قال إنه تعرّض لوعكة صحية قاسية، ليضيف بعدها إنه لم يعد في وضع حرج.

بما أن بشار الأسد صاير يقبل التحدي،وعندما نتحداه أن يظهر، يظهر أتحداه ان يرد على القصف الاسرائيلي المرة القادمة ببندقية صيد عالأقل.هات لنشوف — فيصل القاسم (@kasimf) January 31, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.