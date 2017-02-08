صنعاء، اليمن (CNN)-- أخبر مسؤولان كبيران في وزارة الدفاع اليمنية، مواليان للرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، شبكة CNN، أن الحكومة اليمنية أرسلت رسالة "حازمة" للإدارة الأمريكية تدين فيها العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في اليمن ضد تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتستنكر عدم التنسيق عبر مطالبة واشنطن بعدم تنفيذ أي عمليات على الأرض دون موافقة الحكومة اليمنية ومشاركة تفاصيل العملية.

وشدد مسؤول على أن "الضوء الأخضر" الذي كانت تحظى به أمريكا لتنفيذ عليمات على الأرض في اليمن أصبح الآن أحمر اللون نتيجة الغارة الأخيرة التي أدت إلى مقتل جندي من البحرية الأمريكية وسقوط ضحايا من النساء والأطفال. إذ قال المسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع اليمنية، بشرط عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية القضية، إن "الحكومة اليمنية لم توافق على تفاصيل العملية الأمريكية ولم يعلم كبار القادة العسكريين شيئاً عن المهمة.. وفق المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، كان تنفيذ الغارة الخيار الخاطئ وكُتب له الفشل، الجانب الوحيد الذي استفاد هو تنظيم القاعدة."

اقرأ.. مصادر لـCNN: مقتل 3 من قادة القاعدة في اليمن بعملية عسكرية أمريكية.. ومقتل جندي أمريكي إثر اشتباكات عنيفة

وأضاف المسؤول لـCNN: "لا نريد أن نفقد حليفاً رئيسياً مثل الولايات المتحدة، ولكن أفعالهم وقتل المدنيين الأبرياء تضعنا في موقف صعب أمام شعبنا. نحن على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن عمليات مكافحة الإرهاب، ولكن التعاون الكامل يحتاج للتنسيق من جانب الولايات المتحدة، والذي لم يحدث في الغارة الأخيرة في اليمن."