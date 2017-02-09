دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، الذين فرّوا من السجن في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء في بيان الداخلية: "تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة، فجر الخميس، من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو بتاريخ الأول من يناير 2017 وذلك باستخدام قارب، كان متجها إلى إيران. جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية."

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وكانت الداخلية أعلنت في الأول من الشهر الماضي تعرض سجن "جو" لهجوم من مجموعة مسلحة تمكنت من قتل أحد رجال الشرطة، وتبع ذلك فرار عدد ممن وصفتهم الوزارة بـ"المحكومين في قضايا إرهابية" دون أن تتضح هوياتهم أو الملابسات الكاملة للعملية.