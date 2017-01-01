روسيا: إقلاع طائرة الدبلوماسيين المطرودين من واشنطن

مغادرة الدبلوماسيين الروس المطرودين من واشنطن

العالم آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
أمريكاالعقوبات على روسياباراك أوباماروسيافلاديمير بوتين
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سفارة روسيا بأمريكا: إقلاع طائرة الدبلوماسيين المطرودين من واشنطن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غادرت طائرة روسية خاصة تُقل الدبلوماسيين الروسيين المطرودين من واشنطن، الأحد، عائدة إلى العاصمة الروسية موسكو، وفقاً للمكتب الصحفي للسفارة الروسية حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في الدولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس الماضي، أنها ستطرد 35 من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة وستغلق مجمّعين روسيين، بعد توصل أجهزة المخابرات الأمريكية إلى استنتاج أن موسكو تدخلت بشكل مباشر في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. وأعطت واشنطن 72 ساعة للدبلوماسيين الروس وأسرهم لمغادرة الدولة.

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ومن الجانب الروسي، قال بوتين إن موسكو لن تطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، بل ستنتظر الإجراءات التي سيتخذها الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، عند توليه السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي.

أمريكاالعقوبات على روسياباراك أوباماروسيافلاديمير بوتين
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