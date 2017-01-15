دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الأحد، إن موسكو لديها معلومات "مؤكدة" حول تعاون دول محددة مع منظمات إرهابية عبر "شراء النفط وغيره من الموارد الخام من الإرهابيين، ومنحهم مكافآت نقدية".

وأضاف باتروشيف: "نحصل هذه الأيام على تأكيدات جديدة متزايدة، بشأن تعاون دول محددة وشركات أجنبية وفي بعض الحالات شركات متعددة الجنسيات مع الإرهابيين.. نتحدث عن شراء النفط ومواد خام أخرى من الإرهابيين، وكذلك عن دفع مكافآت مالية لهم مقابل السماح بتصنيع ونقل البضائع داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتهم،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وتابع باتروشيف: "القضاء على هذه الممارسات هي مهمة جميع الدول، التي تزعم محاربة الإرهاب."

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وحول التعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، قال باتروشيف: " للأسف، اعتادت إدارة (الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته) باراك أوباما على التحدث أكثر من التعاون (الفعلي) معنا، وفي نهاية المطاف، أبطل ذلك فعالية التعاون مع الولايات المتحدة في اتجاه مكافحة الإرهاب، لكننا نأمل بالتمكن في 2017 من تحسين الاتصالات البناءة مع الشركاء الأميركيين."

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