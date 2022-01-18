موقع CNN بالعربية ... 20 عاما من التغطيات

منذ انطلاقة موقع CNN بالعربية عام 2002، عمل فريق كامل من الطاقات المختلفة التي عملت وما زالت تعمل من أجل أن يصلكم الخبر بكل أبعاده. 20 عامًا تنوعت فيها الأخبار، ونقدم لكم الآن في هذا الخط الزمني أبرز المحطات منها.