موقع CNN بالعربية ... 20 عاما من التغطيات

منذ انطلاقة موقع CNN بالعربية عام 2002، عمل فريق كامل من الطاقات المختلفة التي عملت وما زالت تعمل من أجل أن يصلكم الخبر بكل أبعاده. 20 عامًا تنوعت فيها الأخبار، ونقدم لكم الآن في هذا الخط الزمني أبرز المحطات منها.

  • 2002
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    Credit: GETTY IMAGES / SPENCER PLATT / STAFF

    الحرب على القاعدة

    بدأ العام بتصاعد الحرب الأمريكية ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وما زالت تداعياتها على المنطقة والعالم مستمرة بعد أكثر من 20 عاما.

  • 2003
    2003.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / RAMZI HAIDAR / CONTRIBUTOR

    الحرب على العراق

    كان يوم 9 من أبريل/نيسان نقطة تحول في حياة العراقيين، والشعوب العربية ككل. فدخول القوات الأمريكية إلى العراق، وإلى بغداد التحديد، وإطاحتهم بتمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شكل ذكرى في الأذهان لن ينساها التاريخ أبدا.

  • 2004
    2004.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / CHRIS HONDROS / STAFF

    جوجل تطرح أسهمها للتداول

    من منا لا يستعمل جوجل للبحث! في ذلك العام، طرح محرك البحث أسهمه للتداول، ليبدأ عصر جديد للشركة.

  • 2005
    2005.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / RAMZI HAIDAR / STAFF

    اغتيال رفيق الحريري

    الاغتيال الذي كان بداية دخول لبنان في نفق مظلم، لم يخرج منه حتى اليوم. من محكمة دولية استمرت لسنوات طويلة إلى خلافات سياسية متصاعدة وأوضاع اقتصادية متردية، من يدري كيف سيخرج اللبنانيون من هذا النفق؟!

  • 2006
    2006.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / MARCO DI LAURO / STRINGER

    حرب لبنان

    كان ذلك الصيف من أقسى الفصول في ذلك العام على لبنان، حرب استمرت لنحو شهر، حصدت الأرواح وعقدت الوضع أكثر في لبنان خصوصا بعد اغتيال رفيق الحريري.

  • 2007
    2007.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / TONY AVELAR / STRINGER

    بدء تصنيع آيفون

    ثورة في الهواتف الذكية، غيرت علاقتنا بالاتصال بكل أشكاله. فعندما وقف ستيف جوبز للإعلان عن آيفون هل كان يدري أن نشاطات أبل ستخطف أنظار العالم بشكل سنوي؟!

  • 2008
    2008.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / ALEX WONG / STAFF

    اوباما في البيت الأبيض

    بين الفخر، وشعور الانتصار، ودموع الفرح، دخل باراك أوباما التاريخ كأول أمريكي من أصول أفريقية يدخل البيت الأبيض، ويتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. نجح أوباما بالفوز بالرئاسة مرتين، بعد استلامه إرثًا ثقيلًا وصعبًا من سلفه جورج بوش الابن.

  • 2009
    2009.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / MARIO TAMA / STAFF

    ظهور انفلونزا الخنازير

    حالة من الذعر انتشرت في العالم بعد خبر انتشار نوع جديد من الفيروسات، والذي جاء ضمن سلسلة من الفيروسات التي تضرب العالم من وقت لآخر.

  • 2010
    2010.jpg
    Credit: GETTY IMAGES/MICHAEL STEELE/STAFF

    كأس العالم في جنوب افريقيا

    فرحة عارمة سادت القارة الأفريقية التي استضافت كأس العالم للمرة الأولى. ورغم خروج منتخب جنوب أفريقيا مبكرا، كان شعور الفخر بالاستضافة هو الغالب.

  • 2011
    2011.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / CHRIS HONDROS / STAFF

    الربيع العربي

    نقطة التحول الأبرز في المنطقة العربية. شهدت سقوط أنظمة وصعود أخرى، انتصارات وإخفاقات شعبية، لكن الأهم أنها أثبتت قدرة الشعوب على التغيير.

  • 2012
    2012.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / DANIEL BEREHULAK / STAFF

    فوز محمد مرسي

    بفوز مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، دخلت مصر حينها في عصر مختلف، لم يعتد عليه المصريون، ما لبث أن تغير، بعد أن تغيرت الكثير من تفاصيل الحياة اليومية للمصريين حينها.

  • 2013
    2013.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / KHALED DESOUKI / STAFF

    الإطاحة بالإخوان

    لم يطل عهد الإخوان المسلمين في مصر، إذ أدت الاحتجاجات وتحرك الجيش إلى الإطاحة بالجماعة وحكمها بعد عام واحد ، و دخلت البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

  • 2014
    2014.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / MAHMUD HAMS / CONTRIBUTOR

    حرب أخرى على غزة

    ما أن تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، حتى تعود وتشتعل من جديد. الحرب الثانية على غزة خلال ٦ سنوات أثقلت كاهل الفلسطينيين، وهي بالتأكيد الحرب التي لم تكن الأخيرة خلال عقد كامل.

  • 2015
    2015.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / MOHAMMED HUWAIS / Stringer

    بدء حرب اليمن

    حرب بدأت ولم تنته حتى اليوم. لا يعرف بالضبط عدد ضحاياها، ولكنها حرب طالت وقتلت الكثير من الأبرياء كبارا وصغارا.

  • 2016
    2016.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / Jack Taylor / Stringer

    دونالد ترامب في البيت الأبيض

    لم يتوقع أحد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. خلال سنوات رئاسته، ظهرت الكثير من المصطلحات الجديدة بين الأمريكيين، لعل من أبرزها "الأخبار الكاذبة" التي لطالما وصف ترامب شبكة CNN بها.

  • 2017
    2017.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / AFP Contributor / Contributor

    مقاطعة قطر

    استيقظ العالم في صباح 5 يونيو/حزيران على نبأ مقاطعة 4 دول عربية قطر على كل الأصعدة. ورغم محاولات رأب الصدع، استمرت هذه القطيعة لسنوات حتى اتفاق العلا في 2021.

  • 2018
    2018.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / OZAN KOSE / Contributor

    جمال خاشقجي

    دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يخرج. تفاصيل مرعبة خرجت للعلن عن مقتله، ومطالبات شعبية ورسمية دولية بمحاسبة المتورطين.

  • 2019
    2019.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / SANKA VIDANAGAMA / Contributor

    مذبحة المسجدين

    جريمة مروعة ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص وهم يؤدون الصلاة في مسجدين بنيوزيلندا على يد إرهابي متطرف يميني.

  • 2020
    2020.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / KARIM SAHIB / Contributor

    كورونا وعالمنا الذي تغير

    الفيروس الذي غير وجه العالم، وحبسنا في منازلنا، وخطف الملايين من الناس. وبين كلمات مثل الحجر والتباعد والكمامة، مضى عام كامل لن ينساه التاريخ أبدًا.

  • 2021
    2021.jpg
    Credit: GETTY IMAGES / KARIM SAHIB / Contributor

    اكسبو 2020 في دبي

    منذ فازت دبي باستضافة إكسبو 2020، والمدينة تعمل ليل نهار للوصول إلى شكل باهر لهذا الحدث المهم الذي تأجل افتتاحه لمدة عام بسبب جائحة كورونا. وعلى مدى أشهر ستة، يُقام إكسبو ٢٠٢٠ وعين المدينة تتجه نحو المستقبل.