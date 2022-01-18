موقع CNN بالعربية ... 20 عاما من التغطيات
منذ انطلاقة موقع CNN بالعربية عام 2002، عمل فريق كامل من الطاقات المختلفة التي عملت وما زالت تعمل من أجل أن يصلكم الخبر بكل أبعاده. 20 عامًا تنوعت فيها الأخبار، ونقدم لكم الآن في هذا الخط الزمني أبرز المحطات منها.
- 2002
الحرب على القاعدة
بدأ العام بتصاعد الحرب الأمريكية ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وما زالت تداعياتها على المنطقة والعالم مستمرة بعد أكثر من 20 عاما.
- 2003
الحرب على العراق
كان يوم 9 من أبريل/نيسان نقطة تحول في حياة العراقيين، والشعوب العربية ككل. فدخول القوات الأمريكية إلى العراق، وإلى بغداد التحديد، وإطاحتهم بتمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شكل ذكرى في الأذهان لن ينساها التاريخ أبدا.
- 2004
جوجل تطرح أسهمها للتداول
من منا لا يستعمل جوجل للبحث! في ذلك العام، طرح محرك البحث أسهمه للتداول، ليبدأ عصر جديد للشركة.
- 2005
اغتيال رفيق الحريري
الاغتيال الذي كان بداية دخول لبنان في نفق مظلم، لم يخرج منه حتى اليوم. من محكمة دولية استمرت لسنوات طويلة إلى خلافات سياسية متصاعدة وأوضاع اقتصادية متردية، من يدري كيف سيخرج اللبنانيون من هذا النفق؟!
- 2006
حرب لبنان
كان ذلك الصيف من أقسى الفصول في ذلك العام على لبنان، حرب استمرت لنحو شهر، حصدت الأرواح وعقدت الوضع أكثر في لبنان خصوصا بعد اغتيال رفيق الحريري.
- 2007
بدء تصنيع آيفون
ثورة في الهواتف الذكية، غيرت علاقتنا بالاتصال بكل أشكاله. فعندما وقف ستيف جوبز للإعلان عن آيفون هل كان يدري أن نشاطات أبل ستخطف أنظار العالم بشكل سنوي؟!
- 2008
اوباما في البيت الأبيض
بين الفخر، وشعور الانتصار، ودموع الفرح، دخل باراك أوباما التاريخ كأول أمريكي من أصول أفريقية يدخل البيت الأبيض، ويتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. نجح أوباما بالفوز بالرئاسة مرتين، بعد استلامه إرثًا ثقيلًا وصعبًا من سلفه جورج بوش الابن.
- 2009
ظهور انفلونزا الخنازير
حالة من الذعر انتشرت في العالم بعد خبر انتشار نوع جديد من الفيروسات، والذي جاء ضمن سلسلة من الفيروسات التي تضرب العالم من وقت لآخر.
- 2010
كأس العالم في جنوب افريقيا
فرحة عارمة سادت القارة الأفريقية التي استضافت كأس العالم للمرة الأولى. ورغم خروج منتخب جنوب أفريقيا مبكرا، كان شعور الفخر بالاستضافة هو الغالب.
- 2011
الربيع العربي
نقطة التحول الأبرز في المنطقة العربية. شهدت سقوط أنظمة وصعود أخرى، انتصارات وإخفاقات شعبية، لكن الأهم أنها أثبتت قدرة الشعوب على التغيير.
- 2012
فوز محمد مرسي
بفوز مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، دخلت مصر حينها في عصر مختلف، لم يعتد عليه المصريون، ما لبث أن تغير، بعد أن تغيرت الكثير من تفاصيل الحياة اليومية للمصريين حينها.
- 2013
الإطاحة بالإخوان
لم يطل عهد الإخوان المسلمين في مصر، إذ أدت الاحتجاجات وتحرك الجيش إلى الإطاحة بالجماعة وحكمها بعد عام واحد ، و دخلت البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
- 2014
حرب أخرى على غزة
ما أن تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، حتى تعود وتشتعل من جديد. الحرب الثانية على غزة خلال ٦ سنوات أثقلت كاهل الفلسطينيين، وهي بالتأكيد الحرب التي لم تكن الأخيرة خلال عقد كامل.
- 2015
بدء حرب اليمن
حرب بدأت ولم تنته حتى اليوم. لا يعرف بالضبط عدد ضحاياها، ولكنها حرب طالت وقتلت الكثير من الأبرياء كبارا وصغارا.
- 2016
دونالد ترامب في البيت الأبيض
لم يتوقع أحد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. خلال سنوات رئاسته، ظهرت الكثير من المصطلحات الجديدة بين الأمريكيين، لعل من أبرزها "الأخبار الكاذبة" التي لطالما وصف ترامب شبكة CNN بها.
- 2017
مقاطعة قطر
استيقظ العالم في صباح 5 يونيو/حزيران على نبأ مقاطعة 4 دول عربية قطر على كل الأصعدة. ورغم محاولات رأب الصدع، استمرت هذه القطيعة لسنوات حتى اتفاق العلا في 2021.
- 2018
جمال خاشقجي
دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يخرج. تفاصيل مرعبة خرجت للعلن عن مقتله، ومطالبات شعبية ورسمية دولية بمحاسبة المتورطين.
- 2019
مذبحة المسجدين
جريمة مروعة ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص وهم يؤدون الصلاة في مسجدين بنيوزيلندا على يد إرهابي متطرف يميني.
- 2020
كورونا وعالمنا الذي تغير
الفيروس الذي غير وجه العالم، وحبسنا في منازلنا، وخطف الملايين من الناس. وبين كلمات مثل الحجر والتباعد والكمامة، مضى عام كامل لن ينساه التاريخ أبدًا.
- 2021
اكسبو 2020 في دبي
منذ فازت دبي باستضافة إكسبو 2020، والمدينة تعمل ليل نهار للوصول إلى شكل باهر لهذا الحدث المهم الذي تأجل افتتاحه لمدة عام بسبب جائحة كورونا. وعلى مدى أشهر ستة، يُقام إكسبو ٢٠٢٠ وعين المدينة تتجه نحو المستقبل.