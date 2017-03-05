تونس (CNN)— تدخل آلاف المخابز بعدة ولايات تونسية غدا الاثنين 6 مارس/آذار 2017 في إضراب عن إنتاج الخبز، دعت إليه الغرفة الوطنية للمخابز، احتجاجا على تراه انتشارا للمخابز العشوائية وعدم الزيادة في هامش الربح، ممّا سيؤثر سلبا على تزويد العديد من المدن التونسية بالخبز الذي يعدّ مادة جد أساسية في تونس، ويهدّد آلاف المحلات التجارية بعدم التوفر على هذه المادة غدا.

ولم ينجح وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، في إقناع الغرفة الوطنية للمخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإيقاف الإضراب، رغم لقائه بسمير ماجول، نائب رئيس هذا الاتحاد، وتعهده بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل العالقة وتذليل صعوبات القطاع و العمل على إصلاح شامل للمنظومة، ودعوته الغرفة إلى تجنّب اللجوء إلى الإضراب حرصا على المصلحة العامة وحماية المستهلك نظرا لحساسية القطاع.

إلّا أن الإضراب لا تشارك فيه كل الغرف الجهوية للمخابز، فقد أعلنت ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة وبنزرت وسوسة مقاطعة الإضراب، وبرّر رؤساء هذه الغرف في تصريحاتهم لوكالة الأنباء المحلية عدم مشاركتهم باستمرار الحوار مع وزارة الصناعة والتجارة، واتخاذ قرار الإضراب دون موافقة عدد من أعضاء الغرفة، ووجود مشاكل أخرى لم تضطلع الغرفة الوطنية بالدفاع عنها.

وقرّرت الغرفة الوطنية للمخابز الدخول في هذا الإضراب منذ 22 فبراير/شباط الماضي، احتجاجا على ما تراه عدم التزام الوزارة المعنية بتعهداتها في حماية المخابز من البيع العشوائي وإقرار تنافسية اقتصادية أفضل للمخابز، وقال رئيسها محمد بوعنان، إن الغرفة ألغت سابقا ثلاثة إضرابات، وإن إضراب الغد لا رجعة فيه، بما أنه "السبيل الوحيد لإظهار معاناة العاملين بالقطاع".