نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت شركة فورد بتجربة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع سياراتها، وترى الشركة بأن هذا سيساعد في تخفيف ثقل هذه القطع المعدنية ما سيعني صرفاً أقل للوقود.

وستبدأ الشركة بطباعة الجنيحات التي يزود بها الهيكل الخارجي للسيارة لمنحها مظهراً رياضياً، والآن تعمل الركة على تجربة عدد من القطع المطبوعة بالتقنية في قسمها المخصص لسيارات الأداء المخصص للسباقات، إلا أن هذه القطع يمكن استخدامها في السيارات المصنّعة للاستعمال التجاري مستقبلاً.

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وقامت فورد بنشر عدد من الصور للقطع المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، والتي تشبه قوالب بلاستيكية للقطع الداخلية للسيارات، ولمحت الشركة بأنها ترغب مستقبلاً بتطبيق هذه التقنية لتصنيع القطع الداخلية الأكثر تعقيداً.

وتتم عملية الطباعة في مصنع الشركة بمدينة ديربورن بميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، وباستخدام طابعة صنّعتها شركة "Stratasys"، وتقول فورد إن هذه الشركة "يمكنها طباعة قطع السيارات مهما اختلف حجمها أو طولها،" وفقاً لما ذكره مدير التسويق بشركة "Stratasys"، جيم فوربيلات.

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وأشار فوربيلات إلى أن بوينغ تستخدم طابعات الشركة أيضاً وأن العديد من المصممين لجأوا إلى هذه تقنية الطباعة بالأبعاد الثلاثية لتصنيع القطع الميكانيكية المتحركة مثل المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والقطع المستخدمة في تصنيع الأسلحة.