دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ومنها الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة، فما هو الفرق بينهما؟ تعرف على المزيد من خلال الفيديو..
قريبا بالخليج.. ضريبة انتقائية وأخرى مضافة.. فما الفرق؟
ضريبة انتقائية وأخرى مضافة.. فما الفرق؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
1:38
هناك ضرائب تفرض مباشرة على الأشخاص، وأخرى على السلع والخدمات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ومنها الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة، فما هو الفرق بينهما؟ تعرف على المزيد من خلال الفيديو..
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