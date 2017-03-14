قريبا بالخليج.. ضريبة انتقائية وأخرى مضافة.. فما الفرق؟

ضريبة انتقائية وأخرى مضافة.. فما الفرق؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
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1:38

هناك ضرائب تفرض مباشرة على الأشخاص، وأخرى على السلع والخدمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ومنها الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة، فما هو الفرق بينهما؟ تعرف على المزيد من خلال الفيديو..
 

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