أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقترحت النائب الأمريكية عن ولاية تكساس، مشروع قانون، من شأنه فرض غرامة على الرجل تبلغ قيمتها، 100 دولار، لكل مرة يمارس فيها الاستمناء (عادة تحفيز المرء لأعضائه الجنسية للمتعة)

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ويفرض مشروع القانون فترة انتظار لمدة 24 ساعة في حال أراد الرجل أو احتاج إجراء فحص القولون بالمنظار أو قطع القناة الدافقة (إحدى طرق تحديد النسل)، أو إذا كان يريد شراء بعض حبوب الفياغرا (محفزات طبية للأداء الجنسي)

النائب جيسيكا فارار، هي ديمقراطية، تعرف أن مشروع القانون الذي قدمته لن ينال قدراً وافراً من النجاح، لكنها قالت إنها قدمت الاقتراح الأسبوع الماضي، لتسلط الضوء على القضية، وإعطاء المشرعين الذكور طعماً من دوائهم، على حد تعبيرها.

إذ لطالما كانت فارار منذ فترة طويلة من المدافعين عن صحة المرأة في الدولة التي جعلت من الصعب للغاية بالنسبة للمرأة إجراء عملية الإجهاض. ومشروع القانون، يشير إلى ازدواجية في ما يتعلق بالسياسيات حول الجنس، ويهدف إلى تسليط الضوء على العقبات التي تواجهها النساء عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية.

وقالت فارار لـCNN: "دعونا ننظر إلى ما فعلته تكساس للنساء.. ماذا لو كان على الرجال الخضوع لنفس الإجراءات التطفلية؟"