دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل إمبراطور اليابان أكيهيتو، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، في القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية، طوكيو، التي يزورها الملك سلمان ضمن جولته الآسيوية.

وقلّد إمبراطور اليابان، العاهل السعودي، الوسام السامي "زهرة الأقحوان"، تقديراً للملك سلمان، حسبما نقلت وكالة الأبناء السعودية الرسمية، "واس".

كما شهد الملك سلمان ورئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في مقر رئاسة وزراء اليابان في طوكيو، الاثنين، مراسم التوقيع على مذكرات وبرنامجِ تعاون بين حكومتي الدولتين، شملت: "التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتوقيع مذكرة تعاون تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية لعام 2030."

وذلك إلى جانب توقيع برنامج تعاون لإنجاز الرؤية السعودية اليابانية 2030 في مجال التعاون الثقافي، وتوقيع مذكرة تعاون حول تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة،" حسبما أفادت الوكالة السعودية الرسمية.