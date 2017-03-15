دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية سوف تستأنف إرسال شحنات المنتجات البترولية إلى بلاده دون أن يوضح الموعد المحدد لوصول الشحنات، وذلك بعد توقف منذ حوالي 5 شهور، عندما ظهر توتر العلاقات بين البلدين.

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وقال الملا، في بيان، إنه "تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقاً للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول وشركة أرامكو وجارى حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً". وأضاف أنه كان هناك تواصل بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات، مشيرا إلى أن التعاقد كان سارياً.

وذكر بيان وزارة البترول المصرية أنه "طبقاً لإفادة شركة أرامكو، فإن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير".

كانت مصر قد وقعت اتفاقا مع المملكة العربية السعودية لتمويل احتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، وبدأت أرامكو في إرسال شحناتها منذ مايو/ أيار الماضي. وظهر توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع عدم إرسال أرامكو لشحنة المواد البترولية، وتصويت مصر لصالح مشروع روسي في مجلس الأمن حول سوريا.