دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج "سكني" بمجموع منتجات بلغ 17923 منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة الأربعاء، أن هذه الدفعة تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، و6000 قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 ألف دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية"

وأضاف بأن الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة، منوّهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.

وأفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100% لذوي الدخل المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها كمبلغ شهري في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال العام 2017 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق متوافق مع الشريعة الاسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.

ودعت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري مواطني المملكة إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج "سكني"sakani.housing.gov.sa ، للإطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "اسكان" eskan.gov.sa والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الاجراءات الازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.