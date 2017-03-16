دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال معبر طرق بين الشرق والغرب وملتقى حضارات، وذلك خلال حضوره حفل اختتام معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية" في متحف الصين الوطني برفقة الرئيس الصيني شي جينبينج.

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وقال الملك سلمان: "يسرني أن أكون معكم في ختام معرض (طرق التجارة في الجزيرة العربية.. روائع وآثار المملكة) الذي احتضنه متحف الصين الوطني". وأضاف: "هذا المعرض الذي يروي التاريخ العريق للجزيرة العربية وما يمثله من تبادل في مجال المعرفة والتراث التاريخي يعزز من أسس العلاقات القائمة بين البلدين ويسهم في تشكيل ثقافة مشتركة لشعبي البلدين عن دور المملكة والصين في بناء الحضارة العالمية".

وتابع الملك سلمان بالقول: "لقد كانت المملكة ولا تزال معبر طرق بين الشرق والغرب وملتقى حضارات"، مؤكدا أن "جهود الصين ومشاركة المملكة في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري تأتي لتعزز من العلاقات التجارية بين الشرق والغرب وتزيد من التفاعل بين الحضارات".