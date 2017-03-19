كاراكاس، فنزويلا (CNN) — هذا هو واقع الحياة اليومية لأشد الناس فقرا في فنزويلا. الأزمة الاقتصادية في البلاد تحولت إلى أزمة إنسانية، ما يجعل الناس أكثر يأساً. وأشار مسح لأحوال الأسر المعيشية في فنزويلا إلى أن قرابة 82 في المائة من الأسر الفنزويلية كانوا يعيشون في فقر العام الماضي، مقارنة بـ73 في المائة في 2015. كما أن الحكومة الفنزويلية رفضت المساعدة من المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
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فنزويلا أغنى من السعودية وشعبها يأكل القمامة
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
2:04
أشار مسح لأحوال الأسر المعيشية في فنزويلا إلى أن قرابة 82 في المائة من الأسر الفنزويلية كانوا يعيشون في فقر في 2016.
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