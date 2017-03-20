شابة هندية تؤسس شركة ملابس "محافظة" للنساء المسلمات

هندية تؤسس شركة مخصصة للنساء المسلمات

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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1:41

أسست نفيسة بكار مع شقيقتها شركة "Amalia" الناشئة التي تعتني بالقضايا التي تهم النساء المسلمات والتركيز على توفير الملابس المحافظة لهن.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت النساء المسلمات بالتوافد إلى شركة "Amalia" الناشئة، التي أسستها  نفيسة بكار مع شقيقتها، وهي شركة توفر للمسلمات الملابس التي تتماشى مع معتقداتهن.

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