أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت النساء المسلمات بالتوافد إلى شركة "Amalia" الناشئة، التي أسستها نفيسة بكار مع شقيقتها، وهي شركة توفر للمسلمات الملابس التي تتماشى مع معتقداتهن.