أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت النساء المسلمات بالتوافد إلى شركة "Amalia" الناشئة، التي أسستها نفيسة بكار مع شقيقتها، وهي شركة توفر للمسلمات الملابس التي تتماشى مع معتقداتهن.
شابة هندية تؤسس شركة ملابس "محافظة" للنساء المسلمات
هندية تؤسس شركة مخصصة للنساء المسلمات
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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أسست نفيسة بكار مع شقيقتها شركة "Amalia" الناشئة التي تعتني بالقضايا التي تهم النساء المسلمات والتركيز على توفير الملابس المحافظة لهن.
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