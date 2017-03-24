دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن نية بلاده لـ"شطب الديون المترتبة على العراق" وذلك في لقاء مع نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، حيث أبدى الطرفان نية بلادهما لتقوية العلاقات فيما بينهما.

جاء ذلك في تقرير نشره الجعفري على موقعه الرسمي، حيث ذكر أن "وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة عبّر عن ارتياحه لزيارة الوفد العراقيِّ للرياض برئاسة وكيل وزارة الخارجيَّة، وأنـَّها جيِّدة لتفعيل حجم التعاون بين البلدين، كاشفاً نيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، مُبيِّناً سعي المملكة على فتح خط طيران من الرياض إلى بغداد والنجف في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين."

ونقل التقرير على لسان الجعفري حرص العراق على "إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربيَّة السعوديَّة،" مُشيراً إلى أنَّ "العراق لايزال بحاجة للدعم الماليِّ، والمُساعَدات الإنسانيَّة، وإعادة إعمار البنى التحتيَّة للمُدُن العراقـيَّة بعد تحريرها بالكامل من قبضة إرهابيِّي داعش."