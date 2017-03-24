دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على 8 كيانات وثلاثة أشخاص بسبب نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي الباليستي.

وقالت الوزارة في بيان: "انتشار تكنولوجيا الصواريخ في إيران يساهم بشكل كبير في التوترات الإقليمية. على سبيل المثال، رأينا مؤشرات تشير إلى أن إيران تقدم الدعم الصاروخي للحوثيين في اليمن. ولا يؤدي هذا النشاط المزعزع للاستقرار إلا إلى تصعيد الصراعات الإقليمية بشكل أكبر ويشكل تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي. وسنستمر في اتخاذ خطوات للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ وإنتاجها ومعاقبة الكيانات والأفراد المشاركين في دعم هذه البرامج بموجب القانون الأمريكي. إن فرض عقوبات على هذه الكيانات الأجنبية الإحدى عشر هو استمرار لالتزامنا بمساءلة إيران عن أعمالها."

العقوبات فُرضت على الكيانات والأفراد التاليين:

شركة مبروكة للتجارة (الإمارات العربية المتحدة)

شركة بكين تشونغ كي الكهربائية المحدودة (الصين)

شركة داليان زنغوا ماوي يوكسيان غونغسي (الصين)

جاك تشين (فرد صيني)

جاك وانغ (فرد صيني)

كارل لي [المعروف أيضا باسم لي فانغوي] (فرد صيني)

شركة نينغبو نيو سينشوري للاستيراد والتصدير (الصين)

شركة شنتشن ياتيدا للتكنولوجيا الفائقة (الصين)

شركة سينوتك للكربون والجرافيت (الصين)

شركة سكاي رايز للتكنولوجيا (الصين)

شركة سينغ بيل للتجارة (كوريا الشمالية)

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كما فرضت الخارجية عقوبات على 19 كياناً وشخصاً آخرين بسبب انتهاكات قانون "منع انتشار الأسلحة الخاصة بإيران وكوريا الشمالية وسوريا" (INKSNA)، بناء على معلومات "موثوقة" لدى واشنطن تُفيد بأن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل أو انتشار الصواريخ.