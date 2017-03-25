نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "Boom Aerospace" الناشئة عن قدوم تمويل جديد لاختبار تكنولوجيا الطيران بسرعة فائقة.

وأشارت "Boom" إلى جمعها 33 مليون دولار، ليبلغ إجمالي تمويلها 41 مليون دولار، ما يكفي لإنهاء المرحلة الأولى من مشروعها، الذي يتضمن تطوير واختبار طائرة نفاثة عالية السرعة اسمها "XB-1"، التي يتوقع أن تطير بحوالي أكثر من ضعفي سرعة الصوت خلال مراحل التحليق التجريبية، والتي يتوقع أن تبدأ عام 2018.

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وستحوي طائرة "XB-1" مقعدين، وتطمح الشركة الأمريكية إلى بناء طائرة بهذه السرعة لتحوي 45 مقعداً، أي نصف السعة التي كانت تحويها طائرات "Concorde" عالية السرعة ذات المائة مقعد، وبدأت مراحل الطيران التجاري بالسرعة العالية مع "Concorde" عام 1976، وانتهت عام 2003، عندما تقاعد أسطول طائرات الشركة من نوع "Mach-2".

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هنالك العديد من شركات الطيران التي تستثمر في تطوير تكنولوجيا الطيران فائق السرعة، لكن معظمها يستهدف الطيران الخاص، أما "Boom" فتحاول التركيز على تطوير طائرات للرحلات التجارية، وتقول الشركة إن أسعار رحلاتها الجوية ستساوي تلك التي توفرها الرحلات اليوم التي تتسم بطول مدة التحليق والبطء.

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وأشار مؤسس شركة "Boom"، بلايك ستشول، إن عملية بناء قطع "XB-1" بدأت، وأن مرحلة التجميع لهذه القطع ستبدأ في وقت لاحق هذا العام، وقد حظيت الشركة بدعم عام 2016، بعد إعلان مؤسس شركة خطوط "Virgin Atlantic" ريتشارد برانسون، عن نيته شراء الطائرات العشر الأوائل لـ "Boom" إلا أن ستشول رفض التعليق على مستجدات الموضوع مشيراً إلى أنه سيكشف عن المزيد من المعلومات في نهاية العام.