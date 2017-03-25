لندن، بريطانيا (CNN)-- ذكرت تقارير من وثائق مسربة أن بعض أكبر البنوك في العالم تعاملت مع مئات الملايين من الدولارات من عملية غسل أموال روسية واسعة النطاق.

وتظهر البيانات أن البنوك الأميركية الكبرى بما في ذلك "Bank of America" و"JP Morgan" و"Wells Fargo" و"Citi" تعاملت مع أموال من ذلك المخطط، إلى جانب إجراء بنوك عالمية مثل "HSBC" و"Deutsche Bank" و"Standard Chartered" و"Barclays" معاملات مالية ذات صلة بمخطط غسيل الأموال الروسي.

حصلت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والصحيفة الروسية "نوفايا غازيتا" على الوثائق المصرفية الداخلية من مصادر مجهولة. وشاركت "OCCRP" البيانات المستمدة من الوثائق مع CNNMoney ووسائل إعلامية أخرى. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، أن البنوك البريطانية قامت بتحويل 740 مليون دولار كجزء من المخطط.

ولم يتسن لـCNNMoney التأكد من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

وتُظهر الوثائق المصرفية تفاصيل ما يقرب من 70 ألف معاملة تم إجراؤها بين عامي 2011 و2014.

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ووفقا لمؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، سمح المخطط بنقل عشرات المليارات من الدولارات من روسيا إلى الآلاف من حسابات الشركات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. وذكرت صحيفة "الغارديان" الاشتباه في تورط 500 شخص في الخطة، بما في ذلك العديد من الأثرياء الروس وأصحاب النفوذ.

ولم تنكر أي من المصارف التي اتصلت بها CNNMoney أنها قامت بإجراء معاملات. غير أن الكثيرين قالوا إنهم ملتزمون بمنع أنشطة غسل الأموال.

وقال بنك "HSBC"، المتهم بالتعامل مع 543 مليون دولار من الأموال المغسولة، في بيان إنه "ملتزم بمكافحة الجرائم المالية"، مشيراً إلى أن هذه القضية "تُبرز الحاجة إلى المزيد من تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص."

وقال بنك "Citi"، الذي تشير البيانات إلى أنه عالج معاملات بقيمة 37 مليون دولار، إن منع غسل الأموال هو من بين "التزاماته الأكثر أهمية". وأضاف البنك أنه يتخذ باستمرار خطوات لتعزيز أنظمته. وقال "Standard Chartered" إنه سيُحقق في أي نشاط مشبوه ويبلغ وكالات إنفاذ القانون.

ولم يستجب "Wells Fargo" و"Deutsche Bank" لطلب الحصول على التعليق. كما رفض "Bank of America" و"JP Morgan" التعليق.

وتقول مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد إن المخطط يعمل على هذا النحو: استخدمت شركات وهمية عقوداً وهمية ونظاماً قانونياً ضعيفاً في مولدوفا لنقل المليارات من روسيا إلى البنوك في شرق أوروبا. وحُوّلت بعض هذه الأموال في نهاية المطاف إلى حسابات في أهم المصارف العالمية.

وقال المدعون العامون في مولدوفا إن ما لا يقل عن 22 مليار دولار تم غسلها كجزء من المخطط. ووفقا لما جاء في بيان صدر هذا الأسبوع، فإنهم يحققون في 16 قاضياً وأربعة أشخاص من العاملين في البنك المركزي في الدولة، إلى جانب تسعة من موظفي البنوك التجارية للاشتباه في تورطهم في عملية غسيل الأموال.