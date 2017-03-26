دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد عن فرض عقوبات على 15 شركة أمريكية، متهمة إياها بالمشاركة في "جرائم" إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني و"دعم الإرهاب والمشاركة في قمع شعوب المنطقة" وبالتالي "الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان".

ووفق القرار، فإيران تحظر إقامة أيّ علاقات مع هذه الشركات كما ستقوم بتجميد أموالها، زيادة على منع إصدار تأشيرات الدخول إلى إيران لأشخاص لهم مناصب أو مسؤوليات أو صلة ما بهذه الشركات.

وأضاف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أن الشركات الـ15 التي شملتها العقوبات تعاونت مع إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر في "جرائمها الوحشية" بحق الفلسطينيين، أو دعّمت "العمليات الإرهابية" لإسرائيل وساندتها في"انتهاكاتها لقرار مجلس الأمن عبر توسيعها للمستوطنات'".

كما أبرزت الخارجية أنها ستعمل على رصد شركات ومؤسسات وأشخاص آخرين لديهم دور في دعم إسرائيل، ومن هذه الشركات المعاقبة، هناك: BENI Tal، United Technologies produces، RAYTHEON، M7 Aerospace، Lewis Machine and Tool Company، وكلها شركات أمنية أو تبيع معدات عسكرية أو تنشط في العقار .

وقال البيان إن البلاد تندّد بالإجراءات التي فرضتها الإدارة الأمريكية من خلال حظر أحادي ومن جانب واحد على مؤسسات وشخصيات إيرانية وغير إيرانية بـ"ذرائع مختلقة وغير مبررة"، وهو أمر "مناقض للقانون الدولي ونص خطة الاتفاق النووي".

وأشار البيان إلى عزم إيران تنمية قدراتها الدفاعية وتعزيز البنية الدفاعية الصاروخية لـ"الدفاع عن حقها المشروع أمام أي عدوان خارجي و تقوية قوة الردع أمام التهديدات"، وأن الأمر "حتمي ولا يمكن الشك فيه".