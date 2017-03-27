دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، إن الأمر الملكي الذي يقضي بفرض ضريبة دخل متدرجة على شركات قطاع النفط (إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية) في السعودية بناءً على قيمة الاستثمارات، لن يخفض إيرادات الحكومة.

وأضاف الجدعان في بيان: "إن هذا الأمر الكريم يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة."

اقرأ.. أمر ملكي سعودي: فرض ضريبة دخل على شركات قطاع النفط في المملكة بناءً على حجم الاستثمارات

وأكد الجدعان أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين، متابعاً: "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات."

ومن جانبها، نشرت شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، جاء فيها: "الأمر الملكي يخفّض معدّل الضريبة المفروضة على أرامكو السعودية من 85% إلى 50%، مما يجعلها في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص."