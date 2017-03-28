موسكو، روسيا (CNN)-- إنه أحد أقوى الرجال في العالم. ولد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في 1952، فلاديمير بوتين عمل لدى جهاز الاستخبارات الروسي (KGB) كجاسوس في ألمانيا قبل دخول مجال السياسة – وصعد من العمل في مكتب العمدة في سانت بطرسبرغ إلى رئاسة الدولة.

تختلف تقديرات حجم ثروته الشخصية – رسيماً، يمتلك شقة صغيرة ومرآباً وعدة سيارات، ولكن أحد التقديرات تقييم ثروته بما يصل إلى 200 مليار دولار.

شاهد.. هل فلاديمير بوتين أقوى رجال العالم..؟

ولكن وفقاً للمتحدث الرسمي باسم بوتين، ديميتري بيسكوف، التقارير التي تقترح أن الرئيس الروسي فاحش الثراء هي "تحريف للواقع."