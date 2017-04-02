دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، الأحد، عن بدء استقبال طلبات الوظائف من الخريجين عبر نظام "جدارة" (منصة التوظيف الإلكتروني)، على أن تبدأ بالرجال حتى نهاية الخميس المقبل، ثم النساء من الأحد المقبل.

وبدأت وزارة الخدمة المدنية استقبال طلبات الخريجين (رجال) للتقديم على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والبالغ عددها (1757) وظيفة، عبر نظام جدارة، ويستمر التقديم عليها حتى الخميس المقبل الساعة 12 ليلاً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت الوزارة قد دعت، الخميس الماضي، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لشغل تلك الوظائف عبر برنامج جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف 1894 وظيفة، خصص منها 137 وظيفة للنساء، بحسب "واس". وتقرر فتح التقديم للنساء خلال الفترة من 12 إلى 16 رجب الجاري (الموافق 9 أبريل إلى نهاية 13 أبريل).