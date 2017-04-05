نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يبدو أن أكبر منصة للمحادثة في العالم، وهي تطبيق واتساب، على وشك دخول سوق جديدة كليا بالنسبة لها وهي سوق تحويل الأموال، فقريبا سيكون بوسع عشرات الملايين من مستخدمي التطبيق تحويل الأموال إلى بعضهم عوض الاكتفاء بما هو قائم حاليا من تحويل الصور والفيديوهات ووجوه الإيموجي المبتسمة.

وتخطط واتساب لأن تكون الهند، التي تشكل سوقها الأكبر، المكان الذي تطلق فيه تجربتها الجديدة بتحويل الأموال عبر الانترنت. وقد عينت الشركة المملوكة لفيسبوك مديرا جديدا ليتولى رئاسة قسم التحويلات المالية الرقمية في ذلك البلد، على أن يكون مركزه في المقر الرئيسي لشركة فيسبوك بولاية كاليفورنيا.

وبحسب بيان الشركة، فإن المدير الجديد سيتولى: "التعامل مع الاستفسارات الخاصة بالتحويلات الرقمية والتعاون مع البنوك" لحشد دعم عالمي من أجل تطبيق التحويلات المالية الرقمية عبر واتساب.

ويبدو أن قرار واتساب إطلاق خدماتها هذه من الهند، التي تشكل خُمس إجمالي عدد مستخدمي التطبيق حول العالم، ليس مفاجئا على الإطلاق، فقد قال أحد الناطقين باسم الشركة: "الهند سوق مهمة جدا لواتس أب ونحن نحاول التفكير في كيفية المساهمة في مشروعهم للتحول الرقمي الوطني، ونحن نواصل الاستماع عن كثب لردود الفعل من المستخدمين."

ولم يقدم الناطق باسم الشركة المزيد من التفاصيل حول خطط الدفع وأساليبه، ولكن موقع "ذا كين" الهندي المتخصص بالتكنولوجيا نقل عن أوساط على صلة بالقضية قولها إن المشروع قد ينطلق خلال الأشهر الستة المقبلة.