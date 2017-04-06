دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال كريس سكينر، رئيس ومؤسس نادي الخدمات المالية، وأحد أبرز الشخصيات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، إن تطبيق نظام العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي "حُلم لن يتحقق"، كما رأى أن لدولة البحرين أهمية خاصة، إذ تُمثل "الجسر المالي" الذي يربط العالم بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، على هامش المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته "مؤتمرات يوروموني" ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في العاصمة البحرينية، المنامة: "قبل عقد من الزمن كنا نتحدث عن العملة الخليجية الموّحدة، والتي هي حلم لا أعتقد أنه سيتحقق. إذ عندما تنظر إلى ما يجري في أوروبا في الوقت الراهن، من الصعب جداً تأسيس منطقة اقتصادية متكاملة دون أن يكون هناك اندماج سياسي متكامل."

وتابع سكينر: "وأعتقد أن ما سيكون مثيراً للاهتمام هنا هو، مع تراجع أسعار النفط، ما هي الأشياء التي يمكن القيام بها لاستكمال أو استبدال الصناعات النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الواضح أننا رأينا الإمارات تتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام لتصبح مركزاً عالمياً، وتتنافس الآن مع قطر ودول أخرى. والسؤال الآن هو، هل سيكون مجلس التعاون الخليجي تعاوني أم تنافسي أم مؤسسي؟"

ورأى الخبير المالي العالمي أن البحرين لها أهمية خاصة في القطاع المالي، إذ تعتبر الجسر الذي يصل العالم بالسعودية، قائلاً: "أعتقد أن الأمر الرئيسي (فيما يتعلق بالبحرين) هو أنها تمثل الجسر المالي بين العالم والسعودية، بسبب مدى قربها منها. إذ عادة ما تكون السعودية سوقاً مغلقاً، ولكن نظراً إلى كون البحرين مركزاً عالمياً (للتكنولوجيا المالية) بجوار المملكة، تجد أن لديها قدرات جذابة للغاية."

وأضاف سكينر: "المركز المالي هنا (في البحرين) متطور للغاية.. أنا آتي إلى هنا منذ عام 2004، ما يدل على أنه تطور على مدى عدة سنوات وليس مشروعاً ناشئاً. ووفقاً لبعض الإحصاءات التي رأيتها، تعد البحرين إحدى أفضل الأماكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكوين الصداقات، وهذا أمر أساسي. فالبحرين دولة منفتحة وصغيرة، من السهل التنقل فيها للوصول إلى أبواب الناس المناسبين للحصول على الإجابات الصحيحة."