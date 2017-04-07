دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مشروعاً لتأسيس شبكة سكك حديدة لشحن البضائع ونقل الركاب، تربط إسرائيل بالأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، فيما أسماه "سكك حديدة للسلام الإقليمي،" مشيراً إلى أن جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمفاوضات الدولية، أعرب عن استعداده لـ"تجنيد واشنطن لدفعه قُدماً،" حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية "عربيل".

وأضاف تقرير "عربيل" أن كاتس قال إن "البرنامج سيساهم في تعزيز الاقتصاد في الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي إيجاد محور مضاد للمحور الشيعي الذي تقوده إيران."

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كاتس عرض مشروع القطار الجديد على إدارة ترامب، وأوضح لمبعوث ترامب أنه "لا يطلب دعماً مالياً أميركياً للمشروع، وإنما يطلب فقط تشجيع الأردن والسعودية ودول الخليج لقبوله"، مضيفاً أن "السكك الحديدية التي ستمر في الدول العربية ستموّلها شركات خاصة بهدف الربح المالي."

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السكة الحديدة ستنطلق من مدينة "حيفا"، مرورا بمدينة "بيت شيعان"، ومنها إلى جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن، ثم إربد، قبل أن تصل إلى مدينة الدمام السعودية.