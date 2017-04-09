هل تفلس الدول؟ وكيف يكون مختلفاً عن إفلاس الأفراد والشركات؟

هل تفلس الدول؟ وكيف يختلف عن إفلاس الأفراد؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
اقتصاداستثمار وتمويلأسواق المالالأزمة المالية
1:14

يستخدم مصطلح إفلاس الدول حين تعجز دولة ما عن سداد الديون المترتبة عليها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حالة الإفلاس تعلن عادة من قبل محاكم مختصة، وتترتب عليها تبعات قانونية لا يمكن تطبيقها على الدول لما تتمتع به من سيادة. وتصاب الدول بالعجز السيادي، حين ترفض أو تعجز عن أداء ديونها، وهناك عدة أسباب لذلك نستعرضها لكم في هذا الفيديو.

اقتصاداستثمار وتمويلأسواق المالالأزمة المالية