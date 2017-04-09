دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حالة الإفلاس تعلن عادة من قبل محاكم مختصة، وتترتب عليها تبعات قانونية لا يمكن تطبيقها على الدول لما تتمتع به من سيادة. وتصاب الدول بالعجز السيادي، حين ترفض أو تعجز عن أداء ديونها، وهناك عدة أسباب لذلك نستعرضها لكم في هذا الفيديو.