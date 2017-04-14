الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— حققت المملكة العربية السعودية تسعة مليارات دولار بأول إصدار لسندات إسلامية، لتقلب بذلك أسواق السندات العالمية للمرة الثانية في تاريخ المملكة.

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نصف السندات الإسلامية هذه مستحقة خمس سنوات في حين النصف الآخر سيدفع بعد عشر سنوات، في خطوة تأتي بعد أقل من ستة أشهر قيام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ببيع سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار.

ويذكر أن المملكة أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن عجز ميزانية العام 2017 سيبلغ 198 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار) أي ما يساوي 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، في الوقت الذي تخطط فيه بتغطية هذه الفجوة عبر إصدار السندات والاستناد على مخزوناتها من احتياطي العملات الأجنبية.