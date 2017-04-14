واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية شملت شقيق اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بقائمة العقوبات.

جاء ذلك في الإيجاز الصحفي اليومي للبيت الأبيض حيث قال سبايسر: "اليوم قامت وزارة الخزينة بتصنيف شخص على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان ضد سجناء سياسيين إيرانيين في سجون إيران، وهذا الشخص هو شقيق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، المصنف على قائمة الإرهاب."

وتابع سبايسر قائلا: "العقوبات المفروضة على منتهكي حقوق الإنسان في السجون الإيرانية تأتي في الوقت الذي تستمر فيه إيران باحتجاز غير عادل لعدد من الأجانب منهم المواطنين الأمريكيين سياموك نامازي وباقر نامازي."