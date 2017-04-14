دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو"، الجمعة، أن سوق النفط يقترب من استعادة التوازن بين العرض والطلب، وذلك خلال كلمته في قمة الطاقة العالمية 2017 في جامعة كولومبيا.

وقال الناصر إن "لا توجد مؤشرات على قرب بلوغ الطلب على النفط ذروته"، وأضاف: "التوازن في السوق قادم، لكن هناك حاجة إلى الاستثمارات بعيدة المدى لتلبية الطلب المتزايد"، وفقا لما نقله الحساب الرسمي لشركة "أرامكو" على موقع "تويتر".

وتابع الناصر بالقول إن "الطلب ينمو وسيواصل النمو في السنوات المقبلة". وأشار إلى أن الطرح العام الأولي لأرامكو يمضي على "المسار الصحيح وبشكل جيد جدا". وأكد أن "أرامكو السعودية ملتزمة بمشاريعها للزيت الخام، بالإضافة إلى تعزيز أعمالها الكبرى في الكيميائيات".