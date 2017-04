نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حقق فيلم "Fate of the Furious"، الجزء الثامن من سلسلة "Fast and Furious" الشهيرة، إيرادات هائلة في أولى عروضه في أمريكا و63 دولة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو في طريقه ليحقق أعلى إيرادات افتتاحية على الإطلاق.

إذ رجّحت شركة "Universal Studios" التي انتجت الفيلم بأنه سيحقق أكثر من 530 مليون دولار حول العالم. وسيكسر ذلك الرقم القياسي الذي يحمله فيلم ديزني "Star Wars: The Force Awakens"، والذي حصد 529 مليون دولار عالمياً في 2015.

وحتى الآن، حصد الفيلم 194.8 مليون دولار من حول العالم، بما في ذلك 45.6 مليون دولار في الولايات المتحدة يوم الافتتاح فقط. وتدفع الأرقام الأولية لإيرادات الجزء الثامن، إيرادات سلسلة الأفلام التي بدأت منذ 16 عاماً، لتتجاوز أربعة مليارات دولار إجمالياً.

سيكشف الوقت ما إذا كان مصير "Fate of the Furious" أن يعبر خط النهاية يوم الأحد المقبل ليحقق رقماً عالمياً جديداً، ولكن حتى الآن الفيلم في المسار الصحيح.